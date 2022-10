Madonna irriconoscibile in un video. Poi fa coming out: "Sono gay"

Tredici miloni di views, un milione di like ed altrettante domande. Che cosa è accaduto a Madonna? Nell'ultimo video pubblicato su TikTok la cantante è irriconoscibile. Ma, soprattutto, ad essere ambiguo è il gesto in cui decide di immortalarsi. Nuovo look, ovvero capelli rosa fluorescenti, e nuovo volto per la popstar 64enne, che si riprende mentre lancia un paio di slip rosa in un cestino per comunicare il suo coming out.

Nella clip, vediamo Madonna intenta a lanciare delle mutandine nel cesto dei panni sporchi. "Se non ci riesco, significa che sono gay", dice. E poi la scritta: "Non ci sono riuscita, sono gay". Tanti i dubbi in merito al filmanto. Anzitutto, va precisato che la cantante mai ha nascosto di essere bisessuale: nel corso della sua carriera ha baciato sul palco le colleghe Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears, pur avendo ufficializzato solo love story con uomini. Altra ipotesi è che il siparietto voglia essere un riferimento al coming out "fake" messo in piedi ieri dal calciatore Iker Casillas, che ha attirato numerose polemiche.