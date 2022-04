Madonna irriconoscibile: il video è virale. I fan: "Cosa ti succede?"

"Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno. E sono autorizzata a fare quello che voglio con il mio corpo come chiunque altro". Così Madonna ha sempre parlato del suo rapporto con l'immagine. Ed immaginiamo essere proprio questa la risposta che rivolgerebbe ai follower che, in queste ore, stanno affollando il suo profilo TikTok con commenti inerenti alle sembianze in cui si è mostrata nelle ultime ore.

Sì perché nell'ultima clip condivisa sui social, la cantante, 63 anni, è "irriconoscibile" a detta di qualcuno. Di molti dei suoi 1.5 milioni di follower, per la verità. Colpa dei filtri o di qualche ritocchino in più? Non è dato sapere. Otto milioni le visualizzazioni del video, in cui l'artista si immortala mentre guarda fissa nello schermo e manda un bacio. Lunghe treccie bionde sulle spalle, fermagli tra i capelli, poco make up, il suo volto è diverso dal solito.

Ad attirare l'attenzione è anche la camicia super sexy che sfoggia: una maglietta completamente trasparente che lascia ben poco - molto poco - all'immaginazione. In sottofondo c'è Frozen, tra le sue hit più note.

Tra i commenti, la perplessità di alcuni utenti dell'app cinese. "Cosa sta succedendo qui?", scrive qualcuno. "Sta diventando MaDonatella Versace", si legge ancora. E poi: "E' tutto ok?". Al momento l'artista non ha replicato alla pioggia di commenti.

Non è certo la prima volta che Madonna fa parlare di sé sui social. Già nei mesi scorsi l'artista era stata al centro di un contenzioso con Instagram. Il motivo? Dopo aver pubblicato uno scatto piuttosto sexy, la foto di Lady Ciccone è stata rimossa dalla piattaforma. "Censurate i capezzoli, vergogna", aveva attaccato. Questa volta un'altra ragione di dibattito.