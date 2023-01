Madonna sulla maternità: "Un mestiere estenuante che, a 64 anni, faccio ancora fatica a capire"

Che Madonna, a 64 anni, non abbia nessuna voglia di invecchiare o ritirarsi dal mondo dello spettacolo è più che chiaro. Lo dicono i video sul suo profilo TikTok, i suoi scatti provocanti, il suo essere ricorsa a ritocchini ben evidenti e lo dice anche lei stessa che non è si mai fatta problemi ad ammettere che, pur avendo più di sessant'anni ed essendo mamma, è questo il momento per continuare a mettersi "con le tet*e al vento", per usare le sue parole.

E parlando di se stessa ma soprattutto del suo ruolo da genitore, Madonna ha fatto delle affermazioni che hanno fatto discutere e far parlare di lei dai giornali di tutto il mondo. Cos'è la maternità per Madonna? Un mestiere estenuante. "Crescere figli è un'impresa, non importa chi tu sia" ha affermato la popstar in un'intervista con VanityFair, aggiungendo: "Ancora oggi faccio fatica a capire il mestiere di madre e come farlo".

Mamma di sei figli, Rocco Ritchie, David Banda, Lourdes Leon, Mercy e le gemelle Estere e Stella, di età compresa tra i 26 e i 10 anni, la regina del pop sembra aver da un lato desiderato la maternità per poi rendersi conto di quanto possa essere difficile affrontarla: "Non ti danno un manuale - spiega la cantante -. È una professione che richiede tempo, non ci si riposa mai, è estenuante".

Sembra proprio che Madonna, ultimamente al centro di polemiche per i suoi TikTok discutibili e per quell'esagerato mettersi in mostra volto a non far spegnere mai i riflettori su di lei, abbia lottato nella sua vita tra il desiderio di tramandare ad altri esseri umani la sua essenza e quello di continuare a brillare, lei stessa come individuo. Ma non è forse, questo, il dubbio interiore che trafigge l'anima ogni donna?