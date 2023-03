Madonna si è fidanzata? Chi è il presunto nuovo amore (di 35 anni più giovane)

Madonna ancora al centro delle cronache, ma stavolta per motivi diversi dalle trasformazioni fisiche per cui viene spesso criticata e per le repliche al vetriolo che ne seguono. Adesso della popstar 64enne fa parlare si sé per la sua vita sentimentale che sarebbe riempita dalla stabile presenza di un uomo dopo un periodo di solitudine. A raccontarlo è il Daily Mail che indica il 29enne Josh Popper come nuovo compagno, allenatore di boxe accanto al quale è stata anche immortalata in uno scatto social, con lei che gli tiene il braccio e appoggia le labbra su una spalla.

Lo sportivo Josh Popper lavora in una palestra di New York e avrebbe fatto da allenatore a uno dei figli di Madonna. Un rapporto che, però, andrebbe oltre la sfera professionale, trattandosi di una frequentazione sempre più assidua. Al momento nessuno ha voluto commentare le indiscrezioni e lui, contattato dal Daily Mail, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Nessuna conferma, ma nemmeno nessuna smentita, dunque, da parte dei due tra i quali sarebbe scattato qualcosa nonostante i 35 anni di distanza anagrafica.

Chi sono i figli di Madonna

A proposito dei figli di Madonna, lo scorso novembre una eccezionale foto di lei in versione mamma li ha mostrati tutti e sei: "Ciò per cui sono grata", aveva scritto a corredo della rassegna di foto dove Lourdes, 26 anni, Rocco, 22, David Banda, 17, Mercy, 16, e le gemelline Estere e Stella, 10, erano i protagonisti. La primogenita è nata nel 1996 dalla relazione con il personal trainer Carlos Leon; Rocco è nato dalla relazione con Guy Ritchie, mentre gli ultimi quattro figli di Madonna sono stati adottati in Malawi dove da anni la popstar sostiene progetti umanitari finalizzati soprattutto alla costruzione di strutture adeguate e alla sensibilizzazione sulla prevenzione dell'Aids.