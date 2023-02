Madonna si mostra dopo l'intervento di chirurgia estetica: "Guardate quanto sono carina ora"

Madonna torna a provocare quanti continuano a criticarla per il suo aspetto fisico. Stavolta, però, la popstar 64enne non sceglie l'attacco frontale mirato ad accusare direttamente i detrattori della sua immagine, bensì un sarcasmo volto a irridere proprio chi persevera nel commentare i suoi cambiamenti estetici.

Subito dopo la sua apparizione alla cerimonia dei Grammy Awards, Madonna aveva duramente condannato gli autori di commenti contrari alla sua trasformazione bollandoli come misogini. Ora, però, il registro comunicativo è diverso e a coloro che si espongono con critiche e insulti per un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica, dedica l'ultima foto social.

"Guardate quanto sono carina ora che il gonfiore dovuto all'intervento è diminuito", scrive la cantante corredando la battuta all'emoticon di grandi risate. Il pensiero supporta lo scatto di lei che, con treccine rosse e cappellino con la scritta "spiritualmente affamata", guarda l'obiettivo con aria di sfida. Il riferimento è proprio alla cerimonia dei premi per lo spettacolo, quando si presentò con un volto apparso lucido e gonfio e perciò destinatario delle contestazioni più feroci. E anche stavolta i follower arrivano numerosi a dire la loro sull'ultima uscita della popstar che, nel bene o nel male, riesce sempre a far discutere.

