Massacrata dagli haters per l'aspetto fisico, Madonna sbotta: "Basta giudicare, è misoginia"

Madonna è arrivata al limite. Dopo la sua apparizione al Grammy Awards, infatti, la regina del pop è stata letteralmente massacrata dai social e dalla stampa internazionale per il suo aspetto fisico irriconoscibile e inadeguato secondo i più al punto da finire sulle pagine dei tabloid sotto il titolo di "Who's that girl?" (Chi è quella ragazza). Critiche che, però, non sono andate giù a Madonna che, dopo aver covato per qualche giorno la rabbia, ha sbottato sui social definendo i suoi haters dei veri e propri misogini.

La popstar, infatti, ha pubblicato su Instagram una lunga sfuriata, facendo riferimento ad alcune battute che sono state fatte online nei suoi confronti dopo i Grammy. In tantissimi hanno trovato la popstar, nel suo aspetto fisico, irriconoscibile, esagerata, inquietante, una donna che non riesce ad accettare il passare del tempo. E Lei, per difensersi, ha subito messo le mani avanti prendendola con i fotografi che avrebbero usato delle lenti e uno zoom che avrebbe distorto il viso di chiunque.

La 64enne, inoltre, ha deciso di fare un'accusa bella e buona agli haters tacciandoli di misoginia e ageismo e ha affermato che chiunque faccia critiche, come quelle rivolte a lei, fa parte di un problema più grande, cioè che la nostra società si rifiuta di celebrare le donne sopra i 45 anni e sente il bisogno di punire le donne che, come lei, sono volitive, lavoratrici e avventurose.

"Non mi sono mai scusata per il mio aspett fisico e non lo farò ora" ha ribadito, inoltre, Madonna per poi aggiungere: "Sono felice di fare da apripista per le donne che verranno dopo di me, affinché possano avere un momento più facile negli anni a venire".

E alla fine, ha concluso: "Inchinatevi, stron*e!".