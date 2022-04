Madonna single: giunta al capolinea la love story con il 28enne Ahlamalik Williams

“Il potere di un arrivederci”, cantava Madonna in un vecchio brano.

Un sottofondo che sembra essere quanto più calzante per la recente rottura della pop star con il fidanzato, il ballerino 28enne Ahlamalik Williams.

La love story della coppia con 35 anni di differenza è giunta al capolinea dopo 3 anni di frequentazione, secondo quanto riportato dal The Sun.

“Non si vedono insieme da gennaio e gli amici dicono che hanno deciso amichevolmente di separarsi”, scrive il tabloid britannico.

Secondo le fonti della testata alla base della rottura non ci sarebbe la considerevole differenza d’età, ma le vite frenetiche dei due: “Le cose sono andate avanti e indietro con Ahlamalik per un po'. Con entrambi al lavoro su altre cose, è stato difficile mantenere viva la loro storia d'amore. Hanno trascorso mesi insieme in tournée e in isolamento, e lui si era trasferito da casa sua. C'è tanto amore ma per ora hanno deciso di separarsi”.

I due, che condividevano regolarmente i loro scatti di coppia sui social, avrebbero però deciso di restare in buoni rapporti “Sono ancora in buoni rapporti e non ci sono rancori, ma sono in luoghi diversi con le loro vite”, si legge sul Sun.

Secondo il giornale la cantante non si sarebbe abbattuta dopo la rottura: “Madonna si è lanciata in una vita sociale frenetica e ha visto i suoi amici e la sua famiglia dopo la separazione. Ha un programma fitto, lavorando al suo film biografico in arrivo, nuova musica e si prende cura della sua famiglia”.

Nonostante quanto riportano le fonti, Madonna su Instagram ha condiviso una frase criptica all’indomani della notizia della rottura: “Il karma ha detto: quando qualcuno nella tua vita non è giusto per te... Dio lo userà continuamente per ferirti finché non diventerai forte abbastanza per lasciarli andare”.

Un messaggio allusivo al suo Ahlamalik?

Madonna e Ahlamalik, una love story con 35 anni di differenza

Durante la loro storia d’amore Madonna ha aiutato Ahlamalik a lanciare la sua carriera musicale, collaborando con lui in un brano. Il ragazzo è inoltre riuscito di recente ad ottenere un accordo redditizio con la stilista Stella McCartney .

I due si erano incontrati per la prima volta nel 2015 durante il tour Rebel Heart, dove il ragazzo era impegnato come ballerino.

Tuttavia la coppia è stata pizzicata insieme solo nel 2019, nel dicembre dello stato anno il padre del ballerino ha confermato che suo figlio usciva con Madonna da più di un anno. "L'amore non ha età", disse all'epoca il padre di Ahlamalik, "Mio figlio sta vivendo la vida loca e sono semplicemente felice per lui."