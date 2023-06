Madonna ricoverata in terapia intensiva, tour sospeso

Madonna è stata ricoverata d'urgenza in terapia intensiva e ha dovuto annullare il suo tour mondiale a pochi giorni dal suo inizio. La star della musica pop, infatti, è finita in ospedale ed è stata costretta a interrompere il suo tour, Celebration, che l'avrebbe vista salire sui palchi di tutto il mondo con la prima data a Vancouver, in Canada, il prossimo 15 luglio 2023. Una brutta notizia per i fan della cantante che non vedevano l'ora di vederla cantare dal vivo i suoi successi, da Like a Virgin a Music, fino a passare per Hung Up ma che ora sono molto preoccupati per le sue condizioni di salute.

Cosa è successo a Madonna e come sta ora

Madonna, infatti, lo scorso sabato 24 giugno, è stata trovata senza sensi e trasportata subito d'urgenza in un ospedale di New Yor dove sarebbe stata intubata per una notte. A causare il malore è stata un'infezione batterica che ha colpito la 64enne portandola a un ricovero immediato in terapia intensiva dove si trova tuttora ma fuori pericolo di vita.

Al suo fianco, per tutto il tempo, sua figlia Lourdes Leon.

Tour interrotto e il messaggio del manager

A informare i fan della cantante sulle sue attuali condizioni di salute e sul futuro del suo tour è stato lo storico manager di Madonna, Guy Osenary che, in un post Instagram, ha confermato il ricovero di Madonna e l'interruzione del tour dando qualche notizia in più su come sta la cantante e cosa le è successo.

"Madonna, sabato 24 giugno, ha sviluppato una severa infezione batterica che l'ha portata al ricovero immediato in terapia intensiva - scrive Osenary -. La sua salute sta migliorando anche se è ancora sotto cure mediche. Ci aspettiamo una guarigione completa. Al momento dobbiamo interrompere tutti gli impegni, compreso il tour. Vi daremo più informazioni non appena le avremo comprese le nuove date degli show del tour".