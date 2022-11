Madonna: "Anche se sono mamma, questi sono gli anni in cui dovrei stare con le tet*e fuori"

Madonna torna all'attacco con un'altra delle sue provocazioni. Ormai irriconoscibile e sempre pronta a far parlare di sé per qualche video sexy o dichiarazione eccessiva, l'icona del pop ha stupito ancora i suoi fan con un nuovo contenuto TikTok che ha lasciato tutti senza parole. La 64enne, infatti, in un video super provocante, si è paragonata alle giovani mamme dichiarando che, pur avendo figli, questi sarebbero gli anni per mettersi a nudo, stare con il seno e il fondoschiena di fuori.

L'interprete di Like a Virgin ha preso in prestito le parole di Kylie Jenner che parlava di quanto sia difficile vestirsi essendo una mamma ventenne perché da un lato sai di essere genitore, dall'altro sai di essere nel fiore degli anni in cui dovresti mostrare il fisico, essere sexy e andare in giro "nuda" e fiera del tuo corpo. Se questo discorso, da una ragazza giovanissima, è più che comprensibile, in tantissimi hanno trovato fuoriluogo il fatto che Madonna a 64anni, se ne sia appropriata dimostrando di voler ancora pensare a mettere in mostra le sue forme ed essere solo una donnna super sexy agli occhi degli altri.

Peccato che il risultato ottenuto sia stato opposto a quello desiderato dalla cantante che, pur credendo che questi siano per lei "gli anni per stare con le tet*e di fuori" non ha trovato riscontro neanche nei suoi fan di lunga data che hanno lasciato tantissimi commenti negativi sotto il suo video: "A volte dico, non può essere lei", "La mia Madonna dov'è finita", "Qualcuno la aiuti" anche se c'è qualche voce fuori da coro che sottolinea di voler essere come Madonna alla sua età.