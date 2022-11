Madonna provoca ancora in body di pizzo e autoreggenti: il video tra le fiamme

Dopo aver twerkato mezza nuda ed essersi mostrata in topless, Madonna torna a provocare i suoi followers. Stavolta a far parlare i social sono i video e le foto che mostrano la popstar 64enne agitarsi sul letto con indosso body di pizzo e autoreggenti rigorosamente neri, arricchiti da un inquietante filtro con fiamme di fuoco che sembrano inghiottirla.

"She's burning up...", ovvero "lei sta bruciando" si legge tra le didascalie che ricordano la sua hit Burning Up del 1983, cantata da lei che all'epoca di anni ne aveva 25. Ultimamente la cantante si sta rendendo spesso artefice di provocazioni che stanno allarmando non poco i fan: "inquietante" e "disturbante" sono alcuni degli aggettivi usati per descriverla. E ancora: "Questa non è la Madonna che conosco", "Qualcuno intervenga", scrivono ancora in molti che rimpiangono la Madonna di un passato che non c'è più.

Di seguito il video di Madonna