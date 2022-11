Madonna twerka (mezza nuda) su TikTok e i fan si allarmano: "È inquietante"

Madonna torna a far parlare di sé per un altro dei suoi video in déshabillé che ha fatto, ancora una volta, preoccupare i fan sul suo stato di salute mentale. La cantante di "Like a Virgin", 64enne, , infatti, ha pubblicato sul suo profilo TIkTok un video di se stessa, in lingerie di pizzo e calze a rete, dove con un atteggiamento decisamente ammiccante, si è messa a twerkare sulle note di L$d di Luclover. Alla visione del video è cresciuta la preoccupazione dei suoi fan che hanno definito il video in questione "inquietante" e "disturbante".

Dopo aver fissato la telecamera per i primi secondi, la regina del pop ha iniziato ad atteggiarsi, a un certo punto si è aggiustata la biancheria intima e poi si è data al twerk riprendendo il suo fondoschiena.

I fan si sono immediatamente scatenati nei commenti per esprimere la loro preoccupazione per l'icona pop che, però, con questo video ha raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni. “Questa non è la Madonna che conosco", ha scritto un fan, "Qualcuno intervenga", ha detto un altro utente TikTok sconvolto dalla visione di tali immagini e c'è anche chi ha sostenuto: "Comincio a spaventarmi ora. Madonna non esiste più, non ho la più pallida idea di chi sia questa persona."

Ma tra tutti qualcuno l'ha anche difesa ricordando che Madonna è sempre stato un personaggio controverso quindi non c'è bisogno di stupirsi per questo suo atteggiamento "spinto".