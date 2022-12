Veronica Cozzani, mamma di Belen, avverte i cognati: "Chi lascia le mie figlie poi si pente e torna"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno partecipato a Casa Chi in una diretta su Instagram con Sophie Codegoni e i due giornalisti del settimanale Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, a loro due il compito di intervistare gli ospiti che da poco hanno annunciato che si sposeranno. E proprio parlando di futuro insieme Moser farà una rilevazione importante su un avvertimento di Veronica Cozzani, la mamma dei fratelli Rodriguez.

Il matrimonio con molti invitati di Cecilia e Ignazio

Dopo gli auguri di rito ecco le prime domande che riguardano proprio il matrimonio, alle quali risponde Cecilia che lancia anche una frecciata al futuro marito sottolineando l'enorme numero di invitati che verrà solo dalla sua parte. Moser si è giustificato dicendo che lui non metterà voce in capitolo in nessuna decisione, ma che ha solo espresso il desiderio di avere, in quel giorno speciale, tutte le persone a lui care e poi ha ironizzato: "Non è colpa mia se mio padre ha molti fratelli e sorelle" (per la precisione dodici). Lo stress da matrimonio forse inizia già a farsi sentire, anche perché come ha sottolineato Cecilia non sarà "solo per pochi intimi".

L'avvertimento di mamma Veronica

Inevitabile poi parlare di Antonino Spinalbese, la coppia aveva già dato la sua opinione in merito al percorso dell'ex cognato in un'intervista a Chi, ma durante la diretta sono emersi altri particolari soprattutto sulle relazioni amorose, o presunte tali. "Lui ha detto che l'amore della sua vita è la figlia e che non si vuole perdere in altre storie, questo io ho capito che ha detto" risponde Cecilia, ma poi Ignazio replica: "Però mi è parso di capire che sotto le coperte è difficile tirarsi indietro dice Moser" facendo riferimento alla notte di passione che le telecamere hanno ripreso tra Antonino e Oriana Marzoli. Ovviamente le battute sugli show nella Casa di Moser e Rodriguez non sono mancati, ma la coppia ha glissato le risposte ironizzando.

Ecco che poi Cecilia e Ignazio sono stati chiamati a commentare la votazione che Antonino ha dato a Belen, ovvero un 10, Cecilia si è limitata a dichiarare: "È stato molto obiettivo perché Belen è un 10, ma anche un 15, ma questo non vuol dire essere innamorati. Certo lei è la più bella del mondo e ha ragione. E poi possiamo dire che Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile". Ed ecco che a questo punto Moser si sbottona e riporta il consiglio, o meglio l'avvertimento, di Veronica Cozzani: "A me un giorno Veronica mi ha detto, con tono perentorio, come solo lei può dire: 'Ricordati che tutti quelle che hanno lasciato le mie figlie poi sono tornati e se ne sono pentiti, che non ti venga mai in mente di farlo quindi'". Un messaggio molto esplicito e che per il momento Ignazio sembra aver interiorizzato. Da sottolineare, però, come tale avvertimento sembra anche una velata frecciata a Stefano De Martino: da qualche mese infatti è ormai ufficiale che Belen e l'ex ballerino siano tornati insieme.