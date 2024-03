Mahmood, i 'Cileni ripieni di zucchero' sono "realtà": il video

Un regalo che Mahmood probabilmente non si sarebbe mai aspettato di ricevere e al tempo stesso una mossa di marketing strategica. Dalla partecipazione a Sanremo con "Tuta Gold", il cantante sta conquistando un successo dopo l'altro, il brano ha ottenuto il doppio disco di platino per gli ascolti, ma una frase della canzone continua a far discutere. "I gilet neri pieni di zucchero", questo è un verso del ritornello, ma in molti, vista la velocità con cui Mahmood pronuncia le parole, hanno capito "cileni ripieni di zucchero".

Da giorni si ironizza su questo equivoco tanto che qualcuno aveva realizzato un fotomontaggio in cui i biscotti 'cantati' da Mahmood erano diventati dei dolciumi della Mulino Bianco. In un post su Instagram Alessandro Mahmoud ha condiviso il regalo che Mulino Bianco gli ha fatto: una confezione gigante di Cileni ripieni di zucchero. Un gesto che ha stupito e divertito il cantante. I biscotti, lo sottolineiamo, non esistono era solo uno scherzo.