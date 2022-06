Mahmood e Blanco hanno litigato? Ecco la chat privata

Nessuna tensione tra Mahmood e Blanco. Gole profonde avevano spifferato di averli visti distanti nel backstage del Radio Zeta Future Hits Live, giovedì scorso, parlando di "rapporti gelidi" dietro le quinte prima di esibirsi insieme sul palco con 'Brividi', la canzone con cui hanno vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Alcuni beninformati ci avevano detto che nell'area hospitality dell'Auditorium Parco della Musica, a Roma, erano rimasti lontani, senza incrociarsi, uno da una parte della sala e l'altro dalla parte opposta.

I due cantanti hanno smentito le voci pubblicando tra le storie Instagram una loro chat WhatsApp. E' Mahmood a inviare i diversi articoli apparsi sul web all'amico, aggiungendo una gif sbigottita. "Abbiamo litigato?" chiede Blanco, che aggiunge ironico: "Non lo sapevo. Sei uno str***. Ora ti blocco. Bastardo. Lasciami in pace" e invia un selfie di lui in spiaggia (è in vacanza in Puglia con la nuova fidanzata, Martina Valdes, ndr). Mahmood, anche lui al mare, risponde con un'altra foto a testimoniare il clima più che disteso e goliardico, come sempre. Insomma, nessuna lite tra loro, che mettono a tacere i rumors facendosi una risata.

Mahmood e Blanco si conoscono da qualche anno, ma la loro amicizia si è consolidata proprio a Sanremo, arrivando fino alla vittoria. Insieme hanno condiviso anche l'esperienza dell'Eurovision Song Contest, lo scorso maggio a Torino, e nonostante non si siano piazzati molto bene in classifica (al sesto posto), hanno comunque aggiunto un altro tassello importante al loro rapporto, che va ben oltre la collaborazione artistica.

La chat tra Blanco e Mahmood