"Saluti mia sorella al telefono?". Mahmood spiazzato al concerto, la sua reazione è epica

Che i concerti di Mahmood siano tra i più informali in circolazione è cosa nota. Lo racconta il duetto improvvisato con una fan di nome Sofia proprio la scorsa settimana, dopo averla invitata appositamente sul palco. Stavolta però ad essere virale su TikTok è una clip in cui il cantante saluta in diretta la sorella di una spettatrice. Oltre 700mila persone hanno visto le immagini. Nel video, una ragazza interrompe l'artista 29enne mentre sta per presentare il prossimo brano al pubblico. "Saluti mia sorella?", grida tenendo in mano il telefono. E lui risponde sconsolato: prima accenna un sorriso e poi acconsente ed invia i suoi saluti. Quindi torna a cantare. "Ha cantato con Sofia, sì, ma è successo anche questo", ironizza la ragazza che ha caricato il video.

Altrettanto virale, si diceva, era stato il video in cui Mahmood improvvisava una esibizione in coppia con una fan di nome Sofia, immagini che hanno fatto il giro della rete. Ad invitare il cantate ad imbastire questo momento, era stato il fratello di lei, che aveva esposto il cartello: "Se canti con mia sorella faccio coming out". E così è stato.

Il clima colloquiale è una caratteristica che sta prendendo forma nei concerti degli artisti più giovani, da Madame, che improvvisa veri e propri confessionali, ad Ariete, a cui spesso capita di "aiutare" i suoi sostenitori a fare coming out. Questione, quella dei diritti LGBT, che affronta spesso ai suoi concerti anche la star internazionale Harry Styles.