Chi è il fidanzato di Mahmood: la clamorosa rivelazione di Ornella Vanoni

Ha fatto di tutto per mantenere il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale Mahmood. Peccato però che oggi è arrivata Ornella Vanoni a "spoilerare" il fatto che il cantante sarebbe felicemente fidanzato. Con chi lo svela il sito Gay.it, che parla di tale Noah Oliveira, anch'esso appartenente al mondo dello spettacolo seppure non della musica nello specifico.

Ospite di "2046", il nuovo podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli Vanoni si è infatti lasciata andare a una frase che ha sancito l'outing involontario per il cantante: "Se sono stata a casa di Mahmood a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino". Insomma, Mahmood ha da sempre tenuto riservato il suo orientamento sessuale ma oggi ci pensa Vanoni a dichiarare la sua omosessualità.

Proprio nei mesi scorsi Mahmood si dichiarava ancora single: "Se sono innamorato? Lo ero, ho passato un periodo non bello. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro. A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza".

Tuttavia è stato proprio Mahmood lo scorso San Valentino Mahmood a disseminare indizi circa l'identità del suo possibile fidanzato: la sera della festa degli innamorati ha pubblicato la stessa stories di Noah appunto, ovvero l'uomo che gli avrebbe rapito il cuore. Entrambi stavano mangiando lo stesso dolcetto. In merito a Noah sappiamo ben poco: è un modello che lavora tra la Germania e l'Inghilterra per una agenzia di Berlino. Corpo statuario, su Instagram condivide fotografie dei suoi viaggi in giro per il mondo.