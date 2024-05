Mahmood porta la mamma ai David, lei si imbarazza. Il video dolcissimo: "Ti sistemo i capelli"

L'ha voluta sempre seduta in platea in occasione delle sue esibizioni a Sanremo. E l'ha voluta con sé anche ieri sera ai David di Donatella, dove si è esibito con il brano "Tuta gold" alla cerimonia di apertura. È grande l'amore di Mahmood per la mamma Anna, unica donna ad averlo cresciuto dopo l'abbandono del padre quando lui aveva solo cinque anni. Un affetto tenero, come dimostrato da un video dolcissimo che sta circolando su TikTok in queste ore.

È Screenweek, sito specializzato in spettacolo, a girare la clip. Si vedono Mahmood e la mamma sul red carpet. La signora Anna, visibilmente emozionata, accenna un sorriso. Il figlio, per farla sentire più a suo agio, le sistema i capelli, poi le dà un tenero bacio sulla guancia. Bellissimi entrambi - lui in abito scuro, lei con elegante abito bianco - guardano poi ai fotografi per lasciare che possano scattare qualche foto per la stampa.

Quando nel 2019 Mahmood ha vinto Sanremo con "Soldi", ha dedicato il suo trionfo proprio a mamma Anna: "Questa vittoria è anche la sua, abbiamo fatto tanti sacrifici insieme". Il padre dell'artista, di origini egiziane, se ne è infatti andato di casa quando Mahmood aveva solo cinque anni: "Non posso dire che papà mi sia mancato, perché lei mi ha dato tutto. Sono cresciuto con mia madre, i vicini di casa erano mia zia, i miei cugini: mia mamma ha dodici fratelli, siamo una grande famiglia.