Mahmood, fan lo sorprende con un ritratto fatto a mano: il video della reazione

Mahmood è in giro per l'Italia con il firmacopie del suo album, "Nei letti degli altri", uscito il 16 febbraio. Questi eventi sono molto amati dai fan perché offrono la possibilità di incontrare, magari abbracciare, e scattare le foto con i propri cantanti preferiti. Su TikTok sono stati pubblicati alcuni brevi video che raccontano proprio questi incontri: Alessandro Mahmoud sorridente e disponibile scherza con chi pazientemente si è messo in fila per conoscerlo.

In uno di questi è stato immortalato il momento in cui Mahmood riceve un regalo da una delle sue ammiratrici: è un ritratto fatto a mano. Il disegno è così bello che Alessandro rimane sconvolto quando scopre che l'artista non è una disegnatrice professionista ma un'amatrice. "Ma è bellissimo! Ma sei bravissima! Ma lo fai proprio per lavoro?", ha chiesto il cantante. "No, sono un'autodidatta", ha replicato la ragazza. "È pazzesco, bellissimo", ha aggiunto il cantautore.