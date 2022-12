L'influencer Maja Mia trovata morta in casa, la famiglia: "Temeva per la sua vita"

L'influencer Maja Janeska, nota sui social come Maja Mia - con un account da oltre un milione di follower, dedicato al mondo del beauty - è morta in circostanze misteriose. La donna, 39 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Bassonia Estate, una delle zone più lussuose di Johannesburg, in Sudafrica, lo scorso 2 dicembre. La polizia ha rinvenuto il corpo senza vita con una ferita di arma da fuoco alla testa.

In quel momento era presente nell'appartamento il compagno Kyle Phillips, conosciuto come "il magnate delle sigarette" perché co-direttore di una delle più importanti aziende produttrici sudafricane, che ha riferito alle autorità di aver sentito uno sparo mentre era in bagno a lavarsi i denti. Maja era stesa a terra in una pozza di sangue nella camera da letto e a nulla sono serviti i soccorsi. L'influencer è stata dichiarata subito morta dai paramedici intervenuti sul posto.

Secondo quanto si apprende dai media sudafricani, la polizia ha avviato un'indagine sulla sua morte ma al momento non trapelano ulteriori dettagli. Nel frattempo un familiare di Maja ha rilasciato alcune dichiarazioni a News24, rivelando che la donna aveva confessato più volte di temere per la sua vita e aveva paura che potesse essere uccisa.

Maja Mia su Instagram