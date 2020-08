Uomini e Donne, la mamma di Anna Tedesco sta molto male: "Impossibile trovare un senso"

"Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma". Così Anna Tedesco, tra le dame più famose del Trono Over di Uomini e Donne, scrive su Instagram in un post dedicato alla mamma che sta affrontando problemi di salute.

La mamma di Anna Tedesco sta male

Anna non specifica qual è il problema di cui è vittima la donna, ma risponde con un cuore a tutti quelli che le inviano messaggi di sostegno. "Purtroppo non sta bene", si limita a specificare. "Il vostro legame è stupendo", le scrive una donna, e lei risponde "non so per quanto", lasciando intendere che la situazione sia grave.

Anna e la mamma sono da sempre molto legate. "Il tuo abbraccio amorevole è il posto migliore del mondo che preferisco", scriveva mesi fa, a corredo di uno scatto in cui le due si abbracciavano, "Ti auguro un compleanno pieno di gioia e serenità. Auguri di buon compleanno".

Classe 1967, istruttrice di nuoto e bagnina, Anna Tedesco è diventata famosa nel 2017, quando è diventata una delle Dame del Trono Over di Uomini e Donne. E' proprio nel dating show di Canale 5 che da qualche anno prova a cercare l'anima gemella. Alle spalle un matrimonio lungo 18 anni da cui è nato il figlio Maicol, oggi 25enne.