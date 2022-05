"Una Jennifer Lopez presa al discount". Le sparate di Malgioglio fanno infuriare la Spagna

Cristiano Malgioglio torna a far parlare di sé per i commenti rilasciati durante la conduzione dell'Eurovision Song Contest. A far discutere questa volta è una dichiarazione fatta nel merito della performance di Chanel Terrero, rappresentante della Spagna nella competizione musicale europea, in gara col brano "Slo.Mo". Sì perché, a differenza del pubblico e della critica, il cantautore ed opinionista televisivo non ha particolarmente apprezzato l'esibizione raeggeton dell'artista, arrivando a definirla "una Jennifer Lopez presa al discount". E facendo così infuriare il pubblico spagnolo.

Una prestazione sempre in bilico tra canto e ballo, quella di Chanel Terrero, che è stata paragonata da molti alle capacità di performer di artiste come Shakira e Dua Lipa. Da molti sì, ma non da Malgioglio: "Devo dire che è bella e balla molto bene - ha dichiarato - Infatti è cubana. Ma la sua è una canzoncina da spiaggia. Un reggaeton europeo. È un discount di Jennifer Lopez. C'era un gruppo che poteva rappresentare la Spagna ma per un soffio non sono passati". Al suo fianco, il co conduttore Gabriele Corsi, che ha replicato ironica: "L'hai toccata piano".

Chi invece non l'ha toccata piano sono stati i commentatori su Twitter, quelli spagnoli in particolare, che si sono scagliati contro Cristiano, accusandolo di essere stato scorretto.

Le polemiche (infondate) sul commento alla cantante curvy

Ma Malgioglio è abituato alle critiche. Critiche dettate dall'irriverenza delle sue sparate. Come quella sulla cantante albanese Ronela Hajati, di cui, ad inizio Eurovision, disse "per prima cosa denuncerei lo stilista", attirandosi accuse (completamente infondate, in quel caso) di body shaming.

Video

In basso, il video della esibizione di Chanel Terrero all'Eurovision

Malgioglio che legge la polemica Vs la Spagna pic.twitter.com/msYBQ7kvL4 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) May 15, 2022