Malgioglio rivela l'amore per una donna (molto famosa): "È l'unica per cui diventerei eterosessuale"

A dicembre Cristiano Malgioglio debutterà come conduttore su Rai 3 con il programma Mi casa es tu casa. Una tappa importante per la già lunga carriera del paroliere e cantante che al settimanale Oggi racconta l'emozione di questo nuovo impegno televisivo, ma anche gli aspetti meno noti della sua vita professionale e privata.

Come l'amicizia con alcune donne molto note sul piano internazionale, da Cher ("La donna più affettuosa e sensibile che abbia conosciuto") a Jennifer Lopez. E proprio per quest'ultima Malgioglio rivela di avere un vero e proprio debole: "È l’unica per cui potrei diventare eterosessuale. Ho tre tatuaggi dedicati a lei", dice, confidando di aver ormai dimenticato il misterioso fidanzato turco di cui ha a lungo parlato perché si è innamorato "di un’altra persona, che però non lo sa ancora".

L'ultima telefonata di Raffaella Carrà

"Il mio personaggio a lungo è stato considerato scomodo: ero fuori dalla norma e troppo avanti sui tempi. Avevano paura di me" spiega ancora Cristiano Malgioglio a proposito della sua carriera arricchita dall'amicizia di Raffaella Carrà. Il suo programma Mi Casa es tu Casa prende il testimone di A raccontare comincia tu dell'indimenticabile regina della tv, un passaggio di testimone molto importante per lui: "Raffaella Carrà aveva adattato il format alla sua personalità, e lo stesso farò io. Il merito è del direttore Stefano Coletta, che ha pensato a me dopo tanti anni di carriera. Riceverò gli ospiti a casa mia per una chiacchierata all’insegna del divertimento e dell’ironia", spiega.

Il legame con Carrà ha significato molto per Malgioglio: "Poco prima della sua scomparsa mi telefonò. Non la sentivo da tempo, e come tutti non sapevo niente della sua malattia. Fu molto affettuosa, mi disse: “Cristiano, resta come sei. Quando arrivi tu la tv cambia colore”. Io rimasi molto colpito da quel complimento, e per diversi giorni continuai a domandarmi il perché. Poi arrivò la tragica notizia della sua scomparsa, e allora capii: quella telefonata era stata il suo regalo d’addio".