Malgioglio torna con lo storico ex fidanzato 39enne

Novità importanti stanno riempiendo la vita di Cristiano Malgioglio, in ambito professionale ma non solo. A dicembre, infatti, il cantautore 77enne debutterà per la prima volta al timome di un programma tutto suo, Mi Casa es tu Casa, che prende il testimone di A raccontare comincia tu dell'indimenticabile Raffaella Carrà. Prima ancora, però, il pubblico lo ritroverà a Tale e Quale Show, giudice insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello. E proprio nel pieno delle soddisfazioni lavorative, Malgioglio pare essere stato investito anche da quelle sentimentali che, fino a qualche tempo fa, parevano accantonate.

Malgioglio fidanzato di nuovo con l'ex fidanzato

Nella sua ultima intervista Malgioglio aveva confidato di essere single e di aver ormai dimenticato il misterioso compagno turco con cui aveva fatto coppia per due anni perché innamorato "di un'altra persona, che però non lo sa ancora". Ma stando al settimanale Oggi, adesso il cuore del paroliere e neopresentatore tv sarebbe tornato di nuovo a battere per un suo storico fidanzato, un artista 39enne nordirlandese di nome Michael a cui era stato legato per oltre dieci anni. Di lui poco si sa a differenza dell'ultimo compagno, di cui aveva parlato anni fa come l'uomo capace di coinvolgerlo al punto tale da affrontare una storia a distanza tra Milano e Istanbul. Un amore finito quello, oggi evidentemente tornato nella sua vita con uno sguardo al passato.