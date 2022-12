Malgioglio e la supervip che ha detto no al suo programma: "Con i soldi che ci ha chiesto ci facevo 20 puntate"

Da mercoledì 7 dicembre 2022 Cristiano Malgioglio entra nelle case degli italiani con il nuovo programma di interviste Mi Casa Es Tu Casa, in onda nella prima serata di Rai2. La location è una casa vera e propria, non la sua ma affittata per lo scopo a Roma, e lì accoglierà diversi personaggi del mondo dello spettacolo con cui dialogherà in un'atmosfera accogliente scandita da canti e giochi.

A Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha precisato di aver deciso di invitare nel programma solo ospiti di fama internazionali, tra cui anche Anastacia e Jennifer Lopez che però hanno rifiutato, la prima per motivi di salute, la seconda per questioni economiche: "L'unico rammarico è che doveva esserci Anastacia, ma non era stata bene e aveva sospeso tutti gli impegni (…) Mi sarebbe piaciuto avere Jennifer Lopez. L’abbiamo contattata, ma con i soldi che ci ha chiesto ci facevo 20 puntate", ha rivelato parlando della popstar internazionale per cui non mai negato di avere un debole.

Mi Casa Es Tu Casa, gli ospiti della prima puntata

I primi ospiti di Mi Casa Es Tu Casa saranno Heather Parisi e Sam Ryder. Sulla loro partecipazione Malgioglio ha anticipato qualcosa: mentre la ex showgirl riceverà una particolare sorpresa ("le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo, ci siamo messi a piangere tutti e tre"), il cantante e chitarrista britannico, secondo classificato quest’anno all’Eurovision Song Contest vinto dall'Ucraina, canterà il nuovo singolo Somebody. In attesa del debutto, Malgioglio promuoverà il programma questa sera a Ballando con le Stelle e anche da Fiorello, a Viva Rai2 mercoledì 7 dicembre.