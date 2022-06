Malgioglio si emoziona: "Sono stato sempre la spalla di qualcuno. Ora finalmente un programma mio"

Cristiano Malgioglio ha la voce rotta dall'emozione mentre commenta con il suo debutto alla conduzione in solitario con Mi casa es tu Casa, il programma che andrà in onda da giovedì 1° dicembre in prima serata su Rai3 e che figura tra quelli dei palinsesti ufficilali Rai della prossima stagione. "Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un'eredità che è troppo importante" dice il cantautore parlando della trasmissione che prende il testimone ideale di 'A raccontare comincia tu' di Raffaella Carrà: "Per me è un grandissimo onore. Doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare dopo 40 anni alla conduzione di un programma tutto mio. Sono stato sempre la spalla di qualcuno. Per carità, è stato bellissimo anche quello, perché da tutti ho preso qualcosa e soprattutto ho incontrato grandi amici. Ma adesso tocca a me!".

Cristiano è anche confermato nel cast di 'Tale e Quale Show' per la prossima stagione. "La spalla per Carlo Conti continuerò a farla, divertendomi parecchio. Tornerò nel programma di Carlo, che è un collega stupendo, e poi debutterò nel programma tutto mio", conclude.

Come sarà "Mi casa es tu Casa"

Mi casa es tu Casa proporrà una divertente, sorprendente ed emozionante chiacchierata con grandi personalità dello spettacolo, della cultura, della politica e dello sport, ospiti nella particolarissima casa del conduttore "in un'atmosfera che ricorda i film di Pedro Almodovar", per dirla con le parole di Coletta durante la presentazione dei palinsesti. L’atmosfera è quella informale e intima di due amici che si ritagliano un momento speciale per raccontarsi a cuore aperto, scavare nei ricordi più belli e raccontare il superamento dei momenti più difficili. Il tutto mentre si preparano un pranzo, riguardano un album di fotografie o un filmato di repertorio, bevono insieme un caffè, cantano una canzone o incontrano protagonisti delle loro vite.