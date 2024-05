Malgioglio pronto a spogliarsi: "Se Angelina vince l'Eurovision metterò davanti solo due tulipani"

"La nostra Angelina ha tutti i numeri per portarsi a casa la vittoria all'Eurovision 2024, faccio il tifo per lei. Sabato sarò a Madrid ma seguirò la finale da lì e, se dovesse vincere Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin": la promessa di Cristiano Malgioglio arriva a pochi giorni dalla finale dell'evento che si terrà sabato 11 maggio e che vedrà Angelina Mango in rappresentanza dell'Italia. "Invece di rimanere in mutande davanti solo da due tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram" aggiunge il cantante, reduce dal successo di Amici dove ha rivestito il ruolo di giudice del talent show di Maria De Filippi.

Ad Adnkronos il paroliere racconta di aver ascoltato tutte le canzoni in gara all'Eurovision di questo anno: "Angelina si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo" osserva. Nel 2022, anno in cui presentò per l'Italia l'Eurovision, suscitò una valanga di polemiche la frase che rivolse alla cantante spagnola Chanel definita la "Jennifer Lopez dei discount": "Ci sono voluti anni prima che mezza Europa perdonasse i miei commenti sulla cantante spagnola Chanel Terrero. Ma con Chanel mi sono fatto perdonare, le ho mandato 33 rose rosse che erano il numero dei suoi anni e le ho fatto recapitare un messaggio che è stato trasmesso sulla televisione spagnola in un programma dove lei era ospite. L'unico problema è stato che per un periodo ho dovuto staccare il mio cellulare perché ho subito insulti da tutta le parti dell'America Latina".

Malgioglio preferisce non fare previsioni su chi vincerà quest'anno all'Eurovision: "Sono scaramantico, quello che posso dire è che il mio sogno è quello di poter assistere alla vittoria di Angelina - ribadisce - questo Eurovision è sicuramente 'femminile', le donne quest'anno sono le vere vincitrici non solo perché hanno delle voci pazzesche ma anche una grinta che non sentivo da tempo''.