Malgioglio ricorda la sorella e la nipote e si commuove: "Ho subito lutti terribili"

La consueta allegria e l'ormai noto buonumore hanno contraddistinto l'ingresso di Cristiano Malgioglio nello studio di Domenica In, dove l'attuale giudice di Tale e Quale Show si è raccontato alla sua grande amica Mara Venier. La sua ironia, tuttavia, ha anche lasciato posto ad altro durante l'intervista, agli aspetti più sofferenti di un passato segnato anche vicende dolore che il cantautore ha voluto ripercorrere visibilmente commosso.

"Nella mia vita ho avuto alti e bassi, mi sono costruito da solo" ha affermato Malgioglio parlando degli esordi del mondo dello spettacolo dove la fortuna di lavorare con Mina, Iva Zanicchi e Piero Chiambretti, solo per citarne alcuni, gli hanno permesso di avere piano piano tutto il successo che desiderava. Il pensiero, poi, è andato alla madre Carla: "In quel periodo mia madre non diceva nulla, si preoccupava per me, chissà quanto sarebbe stata felice per me. Quando parlo di lei mi commuovo..." ha ammesso ancora Cristiano.

Il ricordo, allora, è andato alla sorella scomparsa: "I lutti sono stati terribili nella mia vita. Ho perso mia sorella Francesca, mi chiamava per prima il giorno del mio compleanno", ha aggiunto ripercorrendo il dolore della telefonata che gli annunciò la sua morte. Poi il pensiero della immensa sofferenza sentita da un'altra sorella, resa tristemente attuale anche oggi dalla tragedia del ragazzo 18enne investito e ucciso a Roma. "Il dolore immenso che sento forte è la scomparsa di mia nipote. In questi giorni ho letto quanto successo alla giornalista, al figlio investito e ucciso. Ho pianto anche io perché da 15 anni anche mia sorella non ha più una lacrima piange tutti i giorni sua figlia. Perdere un figlio è la cosa più atroce. Queste sono le cose che mi hanno cambiato, che mi commuovono sempre".