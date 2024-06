Amici, un ex allievo si registra mentre fa sesso: l'audio in una canzone

"Mi sono registrato mentre facevo l'amore. E adesso vi spiego perché". Comincia così il video con cui Malìa, ex concorrente di Amici, annuncia la strana iniziativa in merito al suo progetto musicale. Nella intro del suo nuovo singolo ci sono anche i gemiti di un rapporto avuto con una ragazza. Del resto il brano ha un titolo eloquente: si intitola "Carnale". A comunicarlo è lo stesso artista attraverso il suo profilo TikTok, dove pubblica un video in cui mostra la realizzazione del tutto: dalla proposta alla ragazza fino al montaggio finale della canzone.

Nel video vediamo Malìa mentre si avvicina a una ragazza, i due brindano insieme con un calice di vino, poi le annuncia il suo progetto: "Mi serve solo che ci registriamo con il microfono mentre lo facciamo, perché vorrei metterlo come intro nel mio nuovo pezzo". Lei all'inizio è titubante: "Ma quindi mi si riconosce?", chiede. E lui: "No va beh, ovviamente prendo una parte in cui non si sente la tua voce". A questo punto la ragazza, rimasta anonima, si convince: "Figata, ci sta".

Malia prende poi in braccio la ragazza e i due si dirigono insieme in camera da letto. Una volta concluso l'atto, il cantante porta l'audio in sala di registrazione, dove ad aspettarlo c'è uno dei suoi collaboratori, che non ha ancora idea dell'iniziativa. Una volta ascoltato l'audio insieme, Malia domanda: "Hai capito cos'è?". E il collaboratore: "Tipo pioggia?". "No, sono io che scop*". Risate nello studio di registrazione, ma alla fine la canzone viene pubblicata ed è oggi disponibile su Spotify.

Chi è Malìa

Malìa è il nome d'arte di Mattia Gattoni, diventato popolare come concorrente di Amici nell'edizione del 2023, categoria canto. Ha 22 anni e arriva da Bergamo. La scelta dello pseudonimo era già un programma: "Malìa deriva dal latino malus, ovvero cattivo: misteriosa capacità di conseguire effetti inconsueti e sconcertanti, come influenzare il comportamento di altri individui. Viene utilizzato anche per indicare fascino, incanto e forza di seduzione".