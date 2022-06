Malika Ayane ricorda la storia d'amore con Cremonini: "Gli voglio un bene pazzesco"

Sono passati più di dieci anni dalla fine della storia d'amore tra Malika Ayane e Cesare Cremonini, ma ancora oggi la cantante lo ricorda con grande affetto. Sono stati insieme dal 2009 al 2010 - firmando anche una canzone, Hello! - e tra loro i rapporti sono ottimi.

In un'intervista al Corriere lei torna a parlarne: "Ci siamo conosciuti al Quirinale. E' il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uomini sono sempre stata fortunata". La cantante - mamma di Mia, nata nel 2005 - è legata dal 2018 al manager Claudio Fratini, conosciuto qualche anno dopo la fine del suo matrimonio con Federico Brugia. Cremonini, invece, è fidanzato con Martina Maggiore, più giovane di lui di 17 anni. I due, ormai solo 'colleghi', non hanno un rapporto quotidiano ma continuano a provare reciprocamente profonda stima e lo ricordano ogni volta che ne hanno occasione.

Le origini marocchine e la "vita da aliena"

Malika Ayane, di origini marocchine da parte di suo padre, parla anche del suo passato: "Crescere in periferia mi ha insegnato che la povertà deve essere trattata con cura, in modo decoroso. In Italia ero la marocchina, in Marocco l'italiana. Ho passato una vita da aliena: fino a quando ho messo piede al sud e ho pranzato con una famiglia meridionale. A Bari vecchia mancava solo la Medina, ma c'era tutto quello che faceva parte della mia storia familiare: l'accoglienza, la condivisione, il chiasso".