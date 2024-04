Malore al concerto di Arisa, lei interrompe lo show e urla: "Un'ambulanza", il video

Arisa è tornata a esibirsi live. In queste settimane oltre all'impegno per The voice senior ha riniziato a muoversi per l'Italia. Martedì sera, ad esempio, si è esibita a Sessa Aurunca, provincia di Caserta. Il concerto stava proseguendo tranquillo quando a un certo punto la cantante si è resa conto che una persona tra il pubblico non si stava sentendo bene.

Arisa, dunque, ha iniziato a chiedere aiuto e a chiamare un'ambulanza affinché il fan venisse soccorso. "Che succede? C’è qualcuno che si sente male ragazzi - si sente la cantante affermare in un video che ha presto diventato virale -. L’ambulanza, ambulanza, chiamate l’ambulanza. Che succede ragazzi? Madonna mia ragazzi però non mi fate queste cose". Arisa è poi subito scesa dal palco per assicurarsi che i soccorritori fossero intervenuti.