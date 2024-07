L'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi: i commenti della figlia Barbara e del fratello Paolo

L'aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi e la scelta non poteva che incontrare la soddisfazione della famiglia del Cav scomparso poco più di un anno fa. La notizia è di qualche ora fa: "Il consiglio di amministrazione dell'Enac ha approvato la richiesta di Regione Lombardia presentata l'anno scorso di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi - ha comunicato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, durante il Forum Masseria in corso a Manduria, in provincia di Taranto: "E siccome poi la firma e la decisione spetta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, penso proprio che sarà d'accordo".

Il commento di Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia, è arrivato poco dopo: "Sulla decisione di intitolare l’aeroporto di Malpensa a mio fratello Silvio più che lieto sono felice di questo riconoscimento che la Regione Lombardia e Matteo Salvini in particolare hanno voluto riconoscere a Silvio", ha affermato l'imprenditore. "Sulle eventuali polemiche che tale decisione può suscitare in certi ambienti, impariamo da Dante: 'non ragioniam di lor ma guarda e passa'", ha aggiunto: "Silvio è nella storia e nessuno riuscirà mai a sminuirlo". Il riferimento di Berlusconi è a chi, come il capogruppo Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, si è detto contrario alla decisione: "Quella annunciata da Matteo Salvini di intitolare l'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi è una scelta davvero inopportuna, in quanto l'ex premier è stato un uomo divisivo e una persona con una storia molto ambigua in cui molti lombardi e molti italiani non si riconoscono", l'opinione di Majorino.

Soddisfatta dell'importante riconoscimento anche Barbara Berlusconi, una dei cinque figli di Silvio: "Giudico con favore ogni modo per onorare la memoria di mio padre".