Anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, contro Pio e Amedeo: il durissimo messaggio

Ha fatto molto discutere la battuta pronunciata da Pio e Amedeo nell'ultima puntata di Amici a proposito della nuova gravidanza di Belen Rodriguez, in dolce attesa di Luna Marie. E, dopo la frecciata inviata dalla stessa showgirl, adesso a pronunciarsi sembra essere anche mamma Veronica Cozzani.

La risposta della mamma di Belen a Pio e Amedeo

E' di ieri infatti un post in cui Belu pubblica l'immagine di una saponetta con una didascalia che invita qualcuno a sciacquarsi la bocca. Un messaggio che è stato interpretato proprio come una critica al duo comico foggiano. Ed oggi, in risposta a quelle parole, oggi arriva una frase di Veronica. "Mamma mia - scrive la donna tra i commenti - che società machista del cavolo. Menti chiuse e bocche aperte. La combinazione peggiore".

La battuta infelice di Pio e Amedeo

Parole di fuoco che sembrano indirizzate proprio allo sketch di Pio Dantini e Amedeo Grieco. Nel corso del primo appuntamento col talent show condotto da Maria De Filippi, infatti, i due avevano ironizzato sul fatto che la modella argentina aspetta un figlio da Antonino Spinalbese, ex parrucchiere ed oggi fotografo: la donna è al sesto mese.

A dare il pretesto per la gag, era stata la presenza in puntata di Stefano De Martino, giudice della trasmissione oltre che papà del primogenito di Belen, Santiago, che oggi ha otto anni. "Stefano, aspetti un altro figlio? - avevano esordito i due - ti sei fatto fregare da un parrucchiere!".

Stefano ci aveva riso su, comprendendo la goliardia del momento, ma in casa di Belen la battuta è stata presa comprensibilmente male. Nessuna reazione, invece, da Antonino stesso.