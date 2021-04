La mamma di Belen si trucca come la figlia, i fan si scatenano: “Sembri sua sorella”

“Adesso si spiega la bellezza delle tue figlie e tuo figlio”; “uguale a Belen”; “sembri la sorella maggiore delle tue figlie!”; “la bellezza di Belen si capisce”: sono tantissimi i commenti a margine dell’ultimo scatto condiviso da Veronica Cozzani che esprimono l’apprezzamento per un’immagine in bianco e nero tanto intensa. I follower sono rimasti letteralmente conquistati dall’ultimo post che mostra lo splendido volto della signora Rodriguez truccato con lo stesso make up della sua primogenita, e le osservazioni dei fan sono tutte rivolte verso una fisicità che tanto ricorda a quella della sua Belu, ma anche quella degli altri figli Cecilia e Jeremias.

“Assomigli un po’ a Monica Bellucci”, nota più di qualcuno soffermandosi sulla pettinatura che molto evoca quella dell’attrice italiana, ma al di là di paragoni e somiglianze, l’unanimità è tutta verso la considerazione di una bellezza decisamente indiscutibile.

Belen sulla madre Veronica Cozzani: “Beata me”

Quanto Belen Rodriguez sia legata alla sua famiglia e alla madre il pubblico televisivo lo ha colto di recente nell’ultima intervista rilasciata dalla showgirl a Domenica In.

“Ho sacrificato la mia adolescenza, ma la decisione di partire è sempre stata mia, avevo voglia di ricompensare i miei genitori e di tutti i sacrifici che avevano fatto” ha raccontato a Mara Venier che per lei ha preparato una sorpresa durante la diretta di Rai1, facendole ascoltare un’audio di mamma Veronica. “Lei è una mamma e una nonna incredibile: beata me, beato Santiago e beata Luna Marì!”, ha commentato Belen commossa, facendo riferimento al primogenito nato dall’amore con Stefano De Martino e alla nascitura che suggellerà la sua storia con il compagno Antonino Spinalbese.