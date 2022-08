La mamma di Chiara Ferragni sexy in bikini a 60 anni: le foto

Tale madre tale figlia. La somiglianza tra Chiara Ferragni e la mamma, Marina Di Guardo, è lampante e visto che il dna non mente, l'imprenditrice digitale sarà felice di vedere le ultime foto pubblicate su Instagram da sua madre.

In vacanza in Sardegna, la scrittrice sfoggia una forma fisica perfetta a 60 anni. Scolpita in ogni punto del corpo, il bikini è da 10 e lode, come le fanno notare i follower che per lei riservano solo complimenti. Marina Di Guardo, oltre ad essere bellissima, ha anche eleganza da vendere, altra caratteristica molto apprezzata dai suoi fan.

In questi giorni si trova a Baia Sardinia, in Costa Smeralda, dove si divide tra relax e lavoro. Domenica, infatti, è stata ospite dello Yacht Club di Porto Rotondo per parlare del suo ultimo libro, 'Dress code rosso sangue'. Insieme a lei il compagno Antonio, che non compare sui social, ma l'ultimo pranzetto in barca pubblicato tra le storie, in cui si vedono due calici di vino bianco, fa pensare a un agosto romantico. Per il momento, dunque, nessuna fuga a Ibiza dalla figlia Chiara, in vacanza con Fedez e i bambini, né dalle altre due figlie, Valentina a Saint-Tropez, Francesca invece a Milano con il piccolo Edoardo, nato a giugno.

Le foto pubblicate su Instagram da Marina Di Guardo

Chi è Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni

Di origini siciliane, Marina Di Guardo è nata a Novara ma ha sempre vissuto a Cremona. Scrittrice, prima di esordire come autrice di romanzi ha lavorato come vicedirettrice dello showroom di Blumarine nella sua città. Il pubblico ha imparato a conoscerla attraverso i contenuti social di Chiara, la prima figlia nata dal matrimonio con Marco Ferragni, da cui ha avuto anche le altre due figlie Francesca e Valentina. Si è separata dal marito quando Chiara aveva 15 anni e da tempo è legata ad Antonio, il nuovo compagno, sul quale è riservatissima.