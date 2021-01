Chi è la mamma di Dayane Mello, ex prostituta, ospite stasera al Grande Fratello Vip

Questa sera al Grande Fratello Vip arriva la mamma di Dayane Mello, pronta per fare una sorpresa alla figlia, 'reclusa' nella Casa di Cinecittà da ormai tre mesi. Nelle scorse settimane la modella brasiliana ha avuto modo di raccontare della donna, sottolineando come la sua sia stata un'infanzia complicata. A segnare quegli anni è stata proprio l'assenza della madre, che per un periodo è stata una prostituta, "ma che ho perdonato", ha sottolineato Mello. Tra le due il rapporto ad oggi è molto diradato, ma la 31enne sogna di farle finalmente conoscere Sofia, la bambina avuta dal modello Stefano Sala: più volte la mamma di Dayane ha provato a riappacificarsi negli ultimi anni ed è probabile che l'occasione ideale sarà la puntata di stasera del reality show di Canale 5.

Chi è la mamma di Dayane Mello, ex prostituta

"Non avendo avuto una mamma, oggi ci sentiamo ma sono chiacchierate atipiche. Mi dice che mi ama ma io non la sento questa cosa. Mi sconvolge", ha dichiarato Dayane a proposito della donna, sottolineando come sia stata proprio la figlia Sofia ad insegnarle il senso della famiglia: "Ha riempito il vuoto che avevo dentro di me, essere mamma è una delle sensazioni più belle della mia vita”.

Ma chi è la mamma di Dayane? Della donna non sono state diffuse fotografie alla stampa per ora, né è noto il suo nome. Ma così l'ha descritta la concorrente nelle settimane passate, durante un momento di confidenze con i coinquilini: "Mia madre ha avuto 10 figli - ha dichiarato - Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare".

Dayane ha raccontato diverse volte di essersi ritrovata a non aver abbastanza cibo da piccola, tanto da andare a rubare al supermercato insieme al fratello Giuliano. "Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. Mangiavamo riso crudo, un po’ di frutta regalati dalle persone. Per me è difficile ricordare questi momenti".

L'uomo che picchiò Dayane

Lo stile di vita della mamma ha però spesso messo in difficoltà la modella, tanto da esser stata picchiata da un uomo. "Quell'uomo mi ha picchiato quando sono stata con lei due giorni e da allora non l’ho mai più visti - ha ricordato Dayane - Stava picchiando mia sorella, poi ha picchiato mia madre e mi ha dato una botta un faccia quando ho cercato di allontanarlo. Dopo quell’episodio il nostro rapporto è finito".

Cosa fa oggi la mamma di Dayane Mello

Oggi la mamma di Dayane ha cambiato vita. "L’ho perdonata perché non so cosa c’è stato nella sua vita, sicuramente non è stata facile - ha concluso - Mia madre ha lo stesso uomo da trent’anni, lavora in una scuola e ho altri fratelli".