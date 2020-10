Anche la mamma di Federica Pellegrini ha i sintomi del coronavirus. Ad annunciarlo è stata la campionessa di nuoto, nell'oramai consueto diario quotidiano sul suo profilo Instagram. Federica sta meglio, ma la cattiva notizia di giornata è che anche sua madre Cinzia potrebbe avere contratto il virus. "Non ha ancora fatto il tampone - ha spiegato la sportiva - ma ha tutti i sintomi".

"Dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni - ha spiegato - perché ci dovevamo dare il cambio con i cani. Lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente. Ma ha i sintomi da stamattina, domani farà il tampone e di sicuro sarà positivo. Ha mal di testa, 37.4 di febbre e tanti dolori: poverina mi dispiace tantissimo. La cosa buona è che ora io sono in grado di darle una mano, ho gli anticorpi e posso starle vicino. Questo virus veramente si attacca con una facilità che non immaginavo, vivendo insieme è stato facile".

Come sta Federica Pellegrini

Per il secondo giorno di fila Federica non ha febbre e l'ecografia ai polmoni è stata rincuorante, per quanto non abbia ancora recuperato il senso di gusto e olfatto (che richiede delle tempistiche piuttosto lunghe).