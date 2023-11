La madre di Fedez si commuove al suo compleanno: "È la mia festa, ma io la voglio dedicare a mio figlio", il video

Annamaria Berrinzaghi, ma per tutti Tatiana, ha compiuto 60 anni. Per la mamma, e manager, di Fedez era stata organizzata una super festa di compleanno alla quale hanno partecipato ovviamente il rapper, Chiara Ferragni, Franco Lucia, il papà di Federico, gli amici, i parenti e anche Valentina e Francesca Ferragni.

La torta, una crostata con crema e frutta, era stata preparata dalla pasticceria di Iginio Massari e proprio in occasione del soffio sulle candeline Tatiana ha voluto fare un breve discorso: "Io questa festa la voglio dedicare al mio Federico perché è giusto che festeggi anche la sua di vittoria, tutto qua", ha detto Berrinzaghi con la voce rotta dall'emozione.

Un momento dolcissimo che il rapper, senza sapere, ha ripreso con il tuo telefono e ha pubblicato poi su Instagram. Madre e figlio si sono poi stretti in un dolcissimo abbraccio. Questi due anni per Federico non sono stati semplici colpa dei numerosi problemi di salute e anche per sua mamma non è stato semplice. Questa festa, dunque, è stata l'occasione per essere spensierati e mettere, per qualche ora, da parte le preoccupazioni.

Tra i presenti non poteva mancare Luciana Violini, 92 anni, la madre di Annamaria e nonna di Fedez, nonché bisnonna di Leone e Vittoria. Come ha mostrato Berrinzaghi con una storia Instagram ha anche accennato alcuni passi di danza.