Una battuta di troppo sul figlio, la mamma di Fedez contro Facchinetti: "Chi si fa i caz*i suoi campa di più"

"Fatti i caz*i tuoi che campi cento anni, citazione di Francesco Facchinetti". Queste le ultime parole pubblicate su Instagram da Anna Maria Berrinzaghi, mamma e manager di Fedez. Un messaggio che lascia intendere astio nei confronti dell'ex cantante, all'apparenza immotivato, seppure il dubbio è che si riferisca a una battuta fatta ieri proprio da Facchinetti e ripresa poi da Selvaggia Lucarelli. Ma andiamo con ordine.

Nella serata di ieri Lucarelli ha condiviso un video in cui era immortalato un pranzo tra il suo manager Niccolò Vecchiotti e Francesco Facchinetti, socio a sua volta di Vecchiotti (insieme i due lavorano nella NewCo, agenzia di talenti). Ebbene, nel video Facchinetti si alza da tavola e fa una battuta in merito al libro di Selvaggia "Il vaso di Pandoro", dedicato ai Ferragnez e al loro discusso rapporto con la beneficenza. "Selvaggia" esclama Facchinetti "ora farai un libro anche su di noi?", dice Francesco. Una battuta che evidentemente non è piaciuta alla madre di Fedez, tanto da scrivere il messaggio minatorio su Instagram.

Non sono invece chiari quali sono i rapporti tra Fedez e Francesco. Sebbene infatti l'anno scorso erano a cantare insieme spensierati al matrimonio di un amico, di recente Facchinetti ha scritto su Instagram un messaggio che aveva tutta l'aria di essere una frecciata al rapper: nel testo, in particolare, Facchinetti se la prendeva con chi espone la propria disponibilità economica e i propri figli sui social.