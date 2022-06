La mamma di Fedez balla con Leone e Vittoria sotto il palco: il video è emozionante

C'erano tutti alle prove di Love Mi ieri sera a Milano per supportare papà Fedez, alle prese con il suo primo grande impegno live dopo la battaglia contro il cancro. C'era la moglie Chiara Ferragni e c'erano anche i genitori dell'artista, ovvero Anna Maria Berrinzaghi (detta Tatiana) e Franco Lucia. Un siparietto in particolare viene immortalato da una persona vicina alla famiglia e pubblicato su Instagram, suscitando emozione tra i follower: è quello in cui Anna Maria balla sotto il palco tenendo in braccio la piccola Vittoria, 1 anno. Emozionante se si pensa a quanto sono stati difficili gli ultimi mesi della famiglia milanese.

Poco più in là c'è anche Chiara, appunto, che prova ad accennare un passo di danza col piccolo Leone, il quale però non sembra della stessa idea: il bambino infatti caccia via la mamma, preferendo restare in braccio alla nanny. Sul palco Fedez sta provando alcuni dei brani che canterà questa sera, dietro alle transenne il pubblico prova a spiare qualche anticipazione dello spettacolo.

Love Mi: le anticipazioni del concerto di stasera

"La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l’ora", ha scritto ieri l'artista milanese su Instagram, postando una foto che lo ritrae con la moglie, i figli e i genitori accanto al palco allestito in piazza del Duomo per il live benefico che si terrà questa sera. Numerosi gli special guest a sorpresa che a partire dalle 18 si alterneranno dal vivo per dare vita alla kermesse presentata da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Diversi gli artisti attesi sul palco, da Caneda a Frada, passando per Myss Keta, Dargen D’Amico, Ghali, Tananai e i due amici 'ritrovati', Fedez e J-Ax, che torneranno a esibirsi insieme dopo 4 anni di silenzio.