"Titolare di 5 mariti", la mamma di Tommaso Zorzi tuona contro il Corriere

La natura goliardica e pettegola di un reality come il Grande Fratello Vip, spesso fa calcare un po' troppo la mano a pubblico e giornalisti sui protagonisti, senza risparmiare amici e familiari, al riparo dalle telecamere ma un po' meno dalla curiosità morbosa di chi assiste allo spettacolo.

A finire nel tritacarne mediatico stavolta è la mamma di Tommaso Zorzi, definita in un articolo del Corriere della Sera "titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte ma tenace nel riprovarci". L'autorevole quotidiano non l'ha toccata piano e adesso si becca una replica per le rime.

La replica della mamma di Zorzi: "Frase lesiva e non vera"

Armanda Frassinetti, mamma dell'influencer e di Gaia - salita alla ribalta social da quando il fratello è nella casa di Cinecittà - ha scritto una lettera al direttore: "Gentile direttore, mi riferisco all'articolo appparso ieri mattina sul Corriere relativo a mio figlio Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello. L'articolo contiene la seguente frase che riguarda la mia persona: «Titolare di 5 mariti, poco fortunata nelle scelte ma tenace nel riprovarci». Tale frase, oltre a non essere vera (ho infatti avuto un solo marito), è inaccettabile poiché lesiva della mia dignità e fornisce un'immagine distorta e non veritiera della mia famiglia". Nell'articolo si parla, ovviamente, anche di Tommaso, definito dal giornalista "una via di mezzo tra il molto snob e il carnevalesco, eccessivo, sopra le righe, ironico e pungente, acido e all'occorrenza anche cattivo". Così, visto che ormai c'era, la signora Armanda ha preso le difese del figlio e affondato il colpo: "Io sono la madre di Tommaso e posso essere di parte, ma perché non riconoscere che questo ragazzo di 25 anni, mai banale o scontato, ha anche portato in un reality talento artistico, cultura, ironia e coraggio di essere se stesso con tutte le sue fragilità? Avrei apprezzato che l'articolo in questione avesse sottolineato questi aspetti che ritengo rappresentino la parte più peculiare e interessante della partecipazione di Tommaso in questo reality".

Nella foto sotto la mamma di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip