Tutti pazzi per Armanda Frassinetti, la mamma di Tommaso Zorzi: chi è e il video della sorpresa al figlio

Chi è Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi

Come dimostrato ieri in puntata, Armanda vive da sempre grossa complicità con Tommaso. Bionda ed elegantissima, si è laureata a Pescara e oggi lavora come dietologa presso l’Unità Operativa Igiene, alimenti, e nutrizione dell’Asl di Milano. Nel corso della sua carriera anche alcune esperienze all'estero come quella al consolato USA sempre a Milano. Tommaso è nato dall'amore per l'ex marito Lorenzo Zorzi, da cui Armanda ha avuto anche Gaia. La famiglia del concorrente del Gf Vip, com'è noto, è benestante: il padre lavora come amministratore delegato in alcune agenzie di comunicazione milanesi.

La sorpresa della mamma di Tommaso Zorzi

Entrata ieri sera nella Casa, ha avuto parole di grande conforto per Tommaso, che non è riuscito a trattenere la commozione. "Sei riuscito ad abbattere pregiudizi e tabù mostrandoti quello che sei realmente, con le fragilità e le tue debolezze - ha esordito - Vorrei farti capire che sei una persona speciale, hai la capacità di arrivare al cuore delle persone. Io non intendo dei giovani ma di tutte le età, uomini e donne. Ho visto i rapporti che hai cercato in questa casa. Ti posso dire che questo rappresentano una ricchezza ed una fortuna. Queste cose ti caricano di un’energia incredibile. Guarda avanti, forte di questa carica, continua a spenderti senza condizionamenti. Sii te stesso. Costruisci dei rapporti all’interno della casa".

La donna, inoltre, ha confessato di aver sentito telefonicamente Oppini, senza però rivelare il contenuto della telefonata: "Francesco ha mantenuto la sua promessa. Poi, ti racconteremo tutti quando usciremo". (IN BASSO IL VIDEO)

Tutti pazzi per Armanda Frassinetti

Armanda ha conquistato da subito il pubblico per l'approccio semplice ed ironico con cui ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà. "Sorpresone", ha gridato alla vista del figlio, prendendo in giro una battuta diventata virale in rete e pronunciata in passato da Franceska Pepe. E ancora: "Steve Jobs ha inventato l'I phone, io ho fatto Tommaso Zorzi". "Ascoltando (e vedendo) tua mamma capisco perché Tommy è come è. Una donna intelligente e soave", scrive un utente. "Comunque non so voi, ma io ho già pianificato di farmi adottare da mamma Armanda e di entrare finalmente in casa Zorzi. Iconica", aggiunge un altro. Insomma, è probabile che presto la ritroveremo in qualche altro show televisivo.

Tommaso ha invece rivelato di non avere un buon rapporto col padre, una figura che definisce assolutamente assente da ormai otto anni. "Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto", si è sfogato. "Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle". Ma mamma è sempre al suo fianco.

Elegantissima e bellissima la mamma di Zorzi.

“sorpresoneeeehhh”

“ti sono venuti a trovare tutti i genitori, mancavo io”

“devo mandare il conto a Stefania per le sedute psicologiche”

“Steve Jobs ha creato l’iPhone ma io ho creato Tommaso Zorzi”



"Steve Jobs ha inventato l’iphone, ma io ho fatto Tommaso Zorzi"



