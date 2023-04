La mamma di Totti accoglie la "nuora" Noemi Bocchi: le foto del pranzo in famiglia

Francesco Totti, la mamma Fiorella e la compagna Noemi Bocchi: un trio inedito quello protagonista del servizio del settimanale Chi in edicola questa settimana. I tre sono arrivati insieme nel ristorante Isola del Pescatore, a Santa Severa, sul litorale vicino Roma, per la festa di compleanno di un amico storico dell'ex calciatore. Poi la suocera e la nuova "nuora" si sono sedute vicine e i sorrisi e gli abbracci immortalati nelle foto lasciano comprendere la grande sintonia già nata tra le due donne della vita dell'ex calciatore. Mamma Fiorella, da sempre gelosissima del figlio, ha mostrato di avere un debole per la fidanzata, ormai a tutti gli effetti membro della loro famiglia.

La prima sentenza sul divorzio Totti-Blasi

Intanto è arrivata la prima decisione provvisoria sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Alla conduttrice il giudice ha deciso che va la villa all'Eur, nel quartiere residenziale a sud della Capitale, dove attualmente lei risiede con i tre figli. Disposto, inoltre, un assegno di 12500 euro al mese per il mantenimento dei figli Cristian, Chanel e Isabel che restano affidati in modo condiviso a entrambi. Non è stata invece affrontata la questione relativa all'assegno per Ilary perché la showgirl non aveva mai chiesto questo per sé all'ex capitano della Roma.