Lite furiosa tra Mammucari-Caprarica, spunta il video: "Cafone, comico di terz'ordine, imbecille"

Un abbraccio ha sancito la pace tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica dopo le tensioni dovute a un diverbio scoppiato dietro le quinte di Ballando con le stelle. La gravità dell'accaduto è stata ridimensionata da "rissa" a "discussione con toni accesi, nei limiti di una dialettica dove non sono nemmeno volate parolacce" dalla stessa Milly Carlucci qualche giorno dopo le indiscrezioni e la questione è sembrata definitivamente archiviata. Adesso però ecco che il fatto è tornato nuovamente attuale per via del video che ha mostrato i due concorrenti proprio durante la tanto chiacchierata lite verbale.

La lite tra Mammucari e Caprarica

Dopo le ormai note definizioni che Mammucari ha rivolto a Caprarica ("È un tronco che parla inglese, bruciato (…) È un cane, un molosso"), quest'ultimo si è detto molto infastidito dall'atteggiamento avuto da Teo Mammucari e l'ha invitato a non esagerare. "Se tu fai il cafone io poi te lo dico pubblicamente. Non ti ho dato del cane, altrimenti direi che sei un comico di terz'ordine" dice il giornalista nel video pubblicato da Ballando Segreto su Raiplay. "Non farmi accuse false. Tu hai iniziato dicendo che sono un pezzo di legno incenerito. Lo pensi? E allora io penso che sei un comico di terz'ordine è chiaro? Uno che come te cerca di far ridere la gente prendendo in giro gli altri. Ma vattene vai! Sei un cafone di quart'ultimo ordine".

Nel suo sfogo Antonio Caprarica ha aggiunto di non conoscere Teo Mammucari e di non avere nemmeno intenzione di farlo: "Ti prego di lasciarmi stare e accomodarti lontano. Questo imbecille mi dà del cane, ma che la smetta e stia zitto. C’è un limite e un senso della misura". Dal canto suo Teo Mammucari ha risposto che Antonio Caprarica avrebbe esagerato quando ha detto che gli avrebbe rifilato una bastonata: "Comico di terz'ordine ci sei te, che dici ste ca**ate. E allora stai calmo Caprarica. Non fare l'intellettuale che aggredisce. Chi ha iniziato tra i due? Hai detto che mi davi le bastonate. Vergognati! Non l'hai detto? Io ho detto che sei un cane e un pezzo di legno nel ballo. Stai a fare l'intellettuale, ma sei un cafone. La bastonata la dai a tuo marito. Accomodati tu vai. Questo fa l'intellettuale ma è uno str***o(...)". Alla fine Paola Perego ha cercato di mediare tra i due, ma il clima è rimasto molto teso. Adesso però un abbraccio avrebbe riappacificato ogni rancore.