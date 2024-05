La manager di Angelina Mango pubblica le loro chat private

Angelina Mango sta continuando la sua scalata verso il successo. Dopo la vittoria di Amici, Sanremo e la partecipazione all'Eurovision, Angelina è pronta a pubblicare il suo primo album, 'Pokè melodrama' (che uscirà il 31 maggio), ma prima un nuovo singolo destinato a far ballare e ad essere riprodotto in loop dalle radio. "Melodrama", questo il titolo del brano che uscirà il 24 maggio.

È molta la felicità e l'esaltazione della figlia di Pino Mango che in questo suo percorso lavorativo è seguita dalla manager Marta Donà. Una professionista che lavora anche con Marco Mengoni, Francesca Michielin e che per quattro anni ha seguito i Maneskin. Le due hanno un legame speciale come dimostrano le molte foto, e video, che sia lei sia Angelina pubblicano su Instagram.

In particolare Donà, poche ore fa, ha condiviso un post in cui racconta com'è nata "Melodrama". Il brano è stato scritto da Mango sulle note del telefono. Alla sua manager mandava degli screen in cui così potevano confrontarsi sul come il testo scorresse meglio. Tutto questo è stato reso pubblico da Donà con la pubblicazione delle loro chat Whastapp private. "Angelina tu mi emozioni anche solo con un testo scritto sulle note dell'Iphone", si legge in una delle conversazioni. "Questa notte è tua Ninni (così Marta chiama Angelina) - ha scritto come didascalia del post -. Melodrama esce a mezzanotte e manca una settimana al tuo primo album in questa nuova grande casa... Non vedo l’ora sia di tutti".

Chi è Marta Donà

Marta Donà è nipote di Claudia Mori e ormai da anni lavora nel mondo dello spettacolo. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione all’Università di Verona, Marta ha iniziato a lavorare come addetta stampa nel 2006 per importanti agenzie di comunicazione legate al mondo dello spettacolo e, in seguito, all’interno di Sony Music Italy. Donà ha poi collaborato con Marco Mengoni, J-Ax e Giusy Ferreri. Nel 2012 è arrivato il grande passo: la creazione dell'azienda Latarma Management, mettendosi così in proprio e dedicandosi al management.

Ha fin da subito seguito, dopo la vittoria di X-Factor, Marco Mengoni. Poi Alessandro Cattelan, Antonio Dikele Distefano e Francesca Michielin. Ha poi seguito per quattro anni, ovvero nel periodo prima di Sanremo fino alla vittoria dell'Eurovision, i Maneskin. Donà è poi diventata la manager di Angelina Mango e l'ha seguita nel suo percorso artistico che l'ha portata a vincere Sanremo e a scalare le classifiche italiane con i suoi brani. Parlando della sfera personale Marta è diventata mamma nel 2020 di Orlando, bambino nato dall'amore per il suo compagno Jacopo.