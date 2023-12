I Maneskin cantano alla cena aziendale di Luxottica, i video fanno il pieno di like

Una cena aziendale natalizia si è trasformata in un concerto rock privato. Parliamo della festa di Natale organizzata da Luxottica che ha voluto regalare ai suoi 5mila dipendenti un evento unico nel suo genere, un concerto privato dei Maneskin. L'azienda veneta leader mondiale nel settore dell'occhialeria ha fatto una vera e propria sorpresa a tutti i suoi lavoratori che, alla cena aziendale, si sono ritrovati davanti agli occhi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio pronti per esibirsi in un live privato tutto dedicato a loro.

È stato il regalo dell'azienda per i suoi dipendenti che, oltre al concerto dei Maneskin al PalaLuxottica di Agordo, in provincia di Belluno, hanno anche potuto assaporare piatti stellati con una cena fimrata Davide Oldani, chef milanese. Un'atmosfera rock e super emozionante si è creata non appena i Maneskin sono saliti sul palco diventando protagonisti di una performance memorabile con i loro successi più famosi da The Loneliest a Zitti e Buoni. Si è trattato della prima festa aziendale che Luxottica ha fatto dopo tre anni di stop.

E i video dell'evento hanno subito iniziato a fare il giro dei social, da TikTok a Instagram facendo immediatamente il pieno di like. In tantissimi, infatti, hanno apprezzato la scelta dell'azienda di fare un regalo così originale e bello ai suoi dipendenti ma c'è stato anche qualcuno che ha criticato questo evento definendolo "uno spreco".

Sotto i video pubblicati su TikTok dai presenti alla festa di Luxottica, infatti, alcuni si sono lamentati dicendo che, forse, sarebbe stato meglio usare tutti questi soldi non per i Maneskin e uno chef stellato ma per aumentare gli stipendi dei propri dipendenti. Però, i lavoratori di Luxottica sono subito intervenuti per chiarire che in azienda, non hanno problemi di questo tipo. "Ringraziando questa azienda, non possiamo lamentarci di non arrivare a fine mese" è stata la risposta di una dipendente Luxottica che, così, ha messo tutti a tacere.