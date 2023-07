Maneskin, Damiano parla dello sputo sul palco a Roma: "Nessuna fake news, dico io la verità"

Damiano David, frontman dei Maneskin, si è reso protagonista di un gesto che ai fan non è piaciuto particolarmente: durante il suo ultimo concerto all'Olimpico di Roma, il cantante della band romana avrebbe sputato sul pubblico sottostante al palco, suscitando la reazione di molti fan e utenti social, divisi tra chi appoggia l'artista e chi lo accusa di aver tenuto una condotta per niente rispettosa nei confronti degli ammiratori. Insomma, una situazione già vista in passato, ed è per questo che Damiano ha pensato di mettere le mani avanti e spiegare la verità dei fatti a tutti, sia al concerto tenutosi la sera del 24 luglio allo Stadio San Siro di Milano che tramite un video su Instagram pubblicato oggi per i suoi follower.

Cosa è successo

Dopo le due date sold out a Roma, i Maneskin hanno raggiunto lo Stadio San Siro di Milano per intrattenere i propri fan, ma qualcosa di sorprendente è successo sul palco: nel corso della perfomance, tra un colpo di pioggia e una nota, Damiano ha parlato del presunto sputo indirizzato al pubblico pagante della Capitale, evento ripreso anche in un fotogramma di un video che gira da giorni sui social media. Sentite le voci di dissenso, l'artista ha voluto precisare che non aveva alcuna intenzione di colpire le persone con il getto d'acqua: "Prima che scriviate str****te su TikTok, ho sputato sul palco, teste di c***o", ha gridato davanti agli spettatori milanesi.

Un gesto, quello del frontman, che a detta sua sarebbe del tutto casuale e dovuto a un forte colpo di tosse. Non è un caso quindi che subito dopo aver pronunciato queste parole abbia proseguito con la scaletta del concerto milanese senza tornare sull'accaduto: "Ora, chiarito questo, andiamo avanti", ha dichiarato. Per mettere a tacere ogni tipo fake news, Damiano ha poi condiviso a sua volta il video del breve intervento a Milano così che arrivasse anche agli haters online, riportando nella didascalia queste esatte parole: "Take notes", che in italiano significa "Prendete nota". Ricordiamo che non è la prima volta che il giovane compie atti di questo tipo: anche lo scorso aprile si è ritrovato al centro della polemica per il medesimo motivo.