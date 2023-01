I Maneskin si sono sposati: tutti gli invitati vip e le foto del "matrimonio"

Un "matrimonio" per celebrare la loro unione artistica. Thomas e Damiano gli sposi, Ethan e Vittoria le spose, con tanto di bouquet e velo. I Maneskin si sono sposati - tra loro quattro - a Palazzo Brancaccio, dimora storica di Roma, davanti a un officiante d'eccezione, l'ex direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Una cerimonia nuziale a tutti gli effetti, organizzata da Spotify Global per la presentazione del loro nuovo album "Rush!", alla fine della quale c'è stato anche il tradizionale lancio del riso (rigorosamente nero).

Agli ospiti, tra cui molti vip, è stato distribuito un foglio con il rituale delle nozze, con le frasi che ciascuno degli sposi ha dovuto recitare. "Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio promettendo di essere fedeli l'un l'altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell'amore e nell'onore ogni giorno delle vostre vite?", ha chiesto Alessandro Michele, e i quattro componenti della rockband hanno risposto "Yes". Poi l'officiante ha invocato "Apollo, il Dio della musica" per confermare l'unione tra gli artisti, che si sono scambiati un bacio fra tutti e quattro alla fine della cerimonia. La festa è proseguita nei saloni del palazzo, prima con una live dei Maneskin, che hanno intrattenuto gli invitati con alcuni brani del nuovo album, poi il brindisi finale, il taglio della torta - a 4 piani, con le loro statuine in cima - e l'immancabile lancio dei bouquet.

Un parterre di super vip è arrivato ieri sera a Roma, a Palazzo Brancaccio, per l'esclusivo evento. Fedez - che nel pomeriggio aveva spoilerato su Instagram il dress code del matrimonio, "Rock in love", e si è presentato con un giubotto di jeans borchiato - Manuel Agnelli in total black, Baz Luhrmann, Machine Gunkelly, Dybala, Paolo Sorrentino e ancora Elisa, Fletcher Donohue, Jane Panik, Benedetta Porcaroli, Cathy Latorre, Floria Sigismondi. Sui social alcune foto.

