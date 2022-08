I Maneskin trionfano agli MTV VMA: il video dello show con il lato b di Damiano in bella vista

I Maneskin continuano a portare in alto l'Italia. Il gruppo formato da Vittoria, Ethan, Damiano e Thomas ha raggiunto un nuovo traguardo: vincere il premio per il miglior video agli MTV Video Music Awards 2022 per il brano “I wanna be your slave”. Un record perché è la prima volta che un artista italiano vince tale riconoscimento. La premiazione, avvenuta il 28 agosto, è stata poi seguita da un'esibizione che ha lasciato il segno. La band romana ci ha abituati a show carichi di colpi di scena e a outfit da vere rock star, quindi domenica sera quando Damiano David si è mostrato con il lato b scoperto c'è stato un momento di shock, che però ha riassunto perfettamente lo stile, e il tipo di esibizione, del gruppo.

“Non ce lo aspettavamo e siamo già molto felici di essere qui", hanno dichiarato sul palco mentre stavano ritirando il premio. I rignraziamenti poi anche sui social dove hanno ringraziato i loro fan: "I wanna be your slave è ora il Best Alternative Video! Grazie a @MTV e ai #vmas più a tutti coloro che hanno supportato questa corsa adrenalinica, vi amiamo”. In lizza per l’assegnazione del “Best Alternative”, oltre al gruppo italiano, c’erano Avril Lavigne ft. Blackbear con “Love It When You Hate Me”, Imagine Dragons e JID con “Enemy”, Machine Gun Kelly ft. Willow con “Emo Girl”, Panic! at the Disco con “Viva Las Vengeance”, Twenty One Pilots con “Saturday” e Willow, Avril Lavigne ft. Travis Barker con “G R O W”.