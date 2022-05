Maneskin, Damiano (in stampelle) attacca Putin: "Dittatore moderno, chi non si espone è un paraculo"

In attesa di salire sul palco dell'Eurovision questa sera, sabato 14 maggio, i Maneskin tornano a parlare del clamore sollevato dalle dichiarazioni contro Putin pronunciate sul palco del Coachella. Esternazioni arrivate per mezzo di Damiano David, frontman della band romana, che attacca nuovamente il presidente russo a seguito dell'invasione dell'Ucraina voluta a febbraio.

"Putin è un dittatore moderno, è un tiranno, e quel “Fuck Putin” (urlato sul palco del Coachella Festival, ndr) lo ridirei per tutti i giorni della mia vita", sostiene il cantante 23enne senza mezze parole. "Mi ha sconcertato che ci sia stata una reazione così forte: (la guerra della Russia contro l’Ucraina, ndr) è un argomento sul quale non esiste grigio: è una guerra ingiustificata e ingiustificabile", prosegue Damiano nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L'invito a tutti i colleghi è quello di "farsi sentire": "Abbiamo un grande potere e, come dicono i supereroi, da quello viene anche una grande responsabilità. Dobbiamo far sentire la nostra voce soprattutto a un pubblico giovane che deve farsi un’idea. Bisogna prendere posizione e non restare neutrali per paura di perdere il pubblico: lo trovo paraculo".

Proprio per stasera è prevista una nuova esibizione del gruppo. Con imprevisto: sì perché proprio in questi giorni Damiano è rimasto vittima della slogatura di una caviglia che lo costringe a girare in stampelle. Ma mancare all'appuntamento di questa sera è impossibile, poiché per la band si tratta di un ritorno da celebrare proprio lì dove tutto è cominciato: proprio grazie alla vittoria all'Eurovision con la loro Zitti e buoni, i Maneskin hanno ottenuto collaborazioni in tutto il mondo ed oggi presenteranno per la prima volta dal vivo l’ultimo singolo, Supermodel.