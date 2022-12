Rissa al concerto dei Maneskin, Damiano accusa la ragazza della Lazio: il club replica (video)

"La cosa peggiore era la ragazza con la maglietta della Lazio": con questo commento Damiano David, frontman dei Maneskin, ha postato su Twitter il video di una rissa tra i fan a un concerto di Philadelphia in cui si intravede anche una ragazza con la maglia della Lazio. La band romana ha dovuto interrompere l'esibizione per poi riprendere poco dopo con il cantante che alla folla ha detto: "La violenza è una str...ata, rispettiamo sempre chi abbiamo vicino".

A stretto giro è arrivata la replica del club biancoleste: "Sai com'è… Siamo fuori di testa ma diversi da loro - Cit." ha scritto con sorriso ironico l'account ufficiale della Lazio riferendosi alla nota frase del brano Zitti e buoni dei Maneskin. Non si è fatta attendere la controrisposta di Damiano, noto tifoso della Roma: "Sopratutto per niente suscettibili . Da che se gioca" ha aggiunto, con un cuore a completare il commento raggiunto da qausi 5mila like.

The worst thing was the girl with the Lazio shirt tho https://t.co/wQOuRgd2tz — Damiano David (@daviddamiano99) November 30, 2022

Sopratutto per niente suscettibili?? Dai che se gioca https://t.co/P9Kuq7xe22 — Damiano David (@daviddamiano99) December 1, 2022

Damiano e la passione per la Roma

Da sempre Damiano David è tifoso della Roma che subito dopo la vittoria dei Maneskin a Sanremo, nel 2021, li ha omaggiati con la loro hit Zitti e Buoni suonata all'Olimpico prima del match contro il Genoa. "La passione per la Roma me l’ha tramandata mio padre, mi portava sempre allo stadio, anche in trasferta" ha racontato il cantante in un'intervista. Quando i Maneskin si classificarono secondi a X Factor, nel 2017, Damiano David ci scherzò su: "Siamo come la Roma che è la più forte e arriva sempre seconda". Altri tempi... Oggi, visto il successo continuo, è tutta un'altra storia.